Fallout 76: abbiamo intervistato il Design Director, che ci ha raccontato le novità del 2022

Fallout 76 continua il suo percorso di crescita e cambiamento, introducendo per il 2022 nuovi contenuti che verranno pubblicati nel corso dell'anno. Da nuovi eventi pubblici a significative modifiche per Fallout Worlds, fino ad arrivare alle tanto chiacchierate Spedizioni, una nuova modalità che condurrà i giocatori per la prima volta fuori dall'Appalachia, in particolare in un luogo che i veterani di Fallout conoscono molto bene: Pittsburgh.

Tutte le novità del 2022

Il primo giorno di marzo, darà il via all'evento stagionale Invasori dall'oltre-galassia, disponibile e gratuitamente per tutti i giocatori. In questo evento, che coinvolge tutta la mappa, i giocatori incontrano UFO e alieni: all'inizio di ogni ora, una nave madre aliena comparirà nei cieli di uno dei luoghi di alto profilo della mappa. Per attivare la missione, i giocatori dovranno raggiungere il luogo in questione ed esaminare l'oggetto "assorbitore Kappa". Se vi state chiedendo cosa ci facciano gli alieni in Fallout, forse non sapete che uno dei DLC di Fallout 3 era interamente dedicato all'esplorazione di un disco volante alieno, Mothership Zeta. In Fallout 76 non visiteremo l'interno delle astronavi, ma andranno distrutti gli assorbitori di onde cerebrali che gli alieni estraggono dalle forme di vita del pianeta. Mentre l'evento stagionale è attivo, tra un sabotaggio alieno e l'altro, è possibile incontrare intrusi extraterrestri in certi eventi pubblici, tra cui Storie intorno al fuoco, Campo libero e Linea nella sabbia.

Questo nuovo aggiornamento introduce anche alcuni importanti cambiamenti per Fallout Worlds, in risposta al feedback ricevuto dalla community. Molto importante è la possibilità di guadagnare S.C.O.R.E. dalle sfide giornaliere e settimanali non ripetibili mentre si gioca nei mondi pubblici e personalizzati. Inoltre sono stati ritoccati altri aspetti della modalità, tra cui personalizzazione del peso trasportabile, degli effetti talento, una costruzione ancora più permissiva dei C.A.M.P. e attivazione o disattivazione dello S.P.A.V. a seconda degli scontri PvP che si vogliono affrontare. Ah, l'impostazione Smembramento farà esplodere i nemici in una pioggia di coriandoli!

Seguirà in estate l'aggiornamento "Tempra alla prova", che porterà tre nuovi eventi pubblici, ma è in autunno che le cose si fanno davvero ghiotte. Annunciato durante l'E3 dello scorso anno, Spedizioni: il Pitt, introduce un nuovo modo di giocare a Fallout 76. Accessibile da un nuovo hub a Whitespring, i giocatori potranno avventurarsi al di fuori dell'Appalachia per la prima volta nel gioco. Come dicevamo, la meta è una città che i giocatori di vecchia data conoscono bene e che arriva, come Mothership Zeta, direttamente dai contenuti di Fallout 3. The Pitt è il luogo in cui un tempo sorgeva Pittsburgh e questo DLC del terzo capitolo era caratterizzato da una vena fortemente esplorativa e difficili scelte morali.

In Fallout 76, The Pitt introduce missioni ripetibili nelle quali si potranno guadagnare nuove ricompense, incontrare nuovi NPC con missioni e dialoghi e reintrodurrà i trog, nemici visti per la prima volta nell'espansione di Fallout 3.

Infine in inverno, la Zona Contaminata vedrà l'arrivo non di Babbo Natale, bensì di un misterioso imprenditore deciso di rimettere in pista lo spettacolo pre-bellico itinerante "Nuka-World in tour". Il luogo prescelto è il Cumulo di Cenere in Appalachia. Saranno così disponibili nuovi eventi pubblici, incluso un nuovo evento pubblico con il boss della regione.