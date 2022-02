Steam Deck: Gabe Newell sta consegnando di persona alcune unità, secondo un report

Steam Deck sta arrivando nelle case dei giocatori di tutto il mondo. E con questo intendiamo che qualcuno deve fisicamente portarle a casa di chi ha eseguito il preordine. Quel qualcuno, in alcuni specifici casi, sembra essere Gabe Newell stesso, capo di Valve, almeno stando ad alcuni report.

Tramite Reddit, l'utente bitfiddle0 afferma che di aver ricevuto una mail secondo la quale la sua Steam Deck era in arrivo in anticipo. L'uomo, il giorno della consegna, non sarebbe stato in casa ma ha detto alla moglie di attendere l'arrivo del pacco. Il pacco è arrivato e il corriere ha chiesto se il marito della donna fosse in casa. Al che la donna ha risposto di no, ma ha chiesto perché vi fosse una troupe con delle telecamere a riprendere la consegna. L'utente di Reddit ha condiviso l'immagina seguente, catturata dalla telecamera della porta d'ingresso. Secondo quanto indicato, il corriere era Gabe Newell. La donna, però, non l'ha riconosciuto.

Gabe Newell che consegna Steam Deck? È lui?

Come potete vedere, l'immagine non è esattamente chiarissima e l'uomo, pur avendo la corporatura e la barba di Newell, ha il volto quasi del tutto coperto, quindi non possiamo confermare che la storia sia vera.

Un secondo utente di Reddit, SeattleRainPidgeons, che non pare legato a bitfiddle0, ha affermato di aver visto una troupe con telecamera andare in giro per il suo quartiere. Dei coinquilini dell'utente hanno affermato che l'uomo seguito dalla troupe era Gabe Newell. Secondo quanto indicato, l'utente e i suoi coinquilini hanno salutato Gabe che li ha avvicinati, ha chiesto quante persone vivevano lì e ha regalato loro un Steam Deck a testa. L'utente afferma che il tutto è stato ripreso dalle telecamere e che quindi è credibile che tali registrazioni vengano usate per dei video promozionali.

In entrambi i casi, Newell avrebbe anche firmato la custodia di Steam Deck, come potete vedere nell'immagine qui sotto.

La conferzione di Steam Deck, firmata da Newell secondo le fonti

Ripetiamo che per il momento non possiamo confermare la storia di questi utenti. Secondo quanto affermato, il tutto sta accadendo nell'area di Seattle: Valve ha sede in tale zona, precisamente a Bellevue.

Se tutto questo dovesse essere vero, probabilmente lo scopriremo nel momento nel quale Valve condividerà i video promozionali della consegna di Steam Deck. Nel frattempo, vi segnaliamo la risposta di Newell ai timori di un aumento di prezzo di Steam Deck.