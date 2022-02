Pokémon GO Tour 2022, una giornata di catture ed esplorazioni speciali

Il 26 febbraio 2022 si è tenuto il nuovo Pokémon GO Tour 2022, il momento nel quale la comunità del gioco in realtà aumentata di Niantic si ritrova per festeggiare e celebrare i mostri tascabili di Nintendo e GameFreak. A dispetto di quello che molti possono pensare, si tratta di un evento molto sentito, capace di spingere per qualche ora gli allenatori di tutto il mondo a uscire di casa, ritrovarsi e fare amicizia. Nonostante non sia più un fenomeno virale, nonostante la pandemia abbia limitato gli spostamenti, infatti, Pokémon GO si è evoluto e continua a essere giocato da migliaia di giocatori.

La dimostrazione? Il fatto che abbiamo incontrato decine di persone, in gruppi o solitarie, col telefono in mano, pronte a catturare pokémon, svolgere missioni speciali e battere i tanti raid presenti. Questo perché il Pokémon GO Tour 2022 non solo ha moltiplicato il numero di pokémon presenti nelle strade, ma ha dato a tutti (ma soprattutto a chi ha comprato uno degli speciali biglietti dell'evento) la possibilità di completare missioni speciali e vincere tantissimi premi.

Se i dettagli dell'evento li abbiamo già trattati in questa notizia, oggi vi parliamo in maniera più libera della giornata di catture ed esplorazioni speciali di Pokémon GO Tour 2022.