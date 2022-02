Games with Gold, marzo 2022: da The Flame in the Flood a Sacred 2

Torniamo a parlare dei Games with Gold con l'annuncio dei giochi gratis di marzo 2022, che arrivano a rinnovare la storica offerta per gli abbonati a Xbox Live Gold, ormai il servizio più antico di Microsoft per quanto riguarda Xbox e il gaming in generale della casa di Redmond. Anche in questo caso, non c'è da sbagliarsi: l'offerta messa insieme per gli abbonati allo storico Gold non è propriamente sconvolgente, ma ormai è difficile meravigliarsi, visto che siamo piuttosto abituati a una situazione del genere.

Lasciando perdere tutti i soliti interrogativi sul senso che possa avere il mantenimento di un'offerta del genere contemporaneamente a un servizio come Xbox Game Pass e al valore che questo fornisce ogni mese da qualche anno a questa parte, visto che a quanto pare non sembra esserci intenzione di abbandonarlo, non possiamo fare altro che prendere atto di quanto di positivo possiamo trarre anche questo mese dall'iniziativa.

In effetti, ci sono almeno un paio di titoli di sicuro interesse in questo nuovo quartetto di giochi per Xbox One e Xbox 360 e in particolare il primo, The Flame in the Flood, è proprio un titolo che vale la pena giocare a fondo, nel caso non si sia fatto già in precedenza (e questa è una possibilità concreta, considerando il tempo passato dal lancio). In ogni caso, passiamo alla rassegna ricordando che fino al 15 marzo è ancora disponibile anche Aerial_Knight's Never Yield appartenente ai giochi Games with Gold di febbraio 2022.