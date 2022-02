PlayStation VR2 uscirà nel primo trimestre del 2023, per un insider

PlayStation VR2, il nuovo visore per la realtà virtuale per PS5, potrebbe debuttare nei negozi durante il primo trimestre del 2023, dunque tra gennaio e marzo del prossimo anno, stando alle informazioni condivise dal canale YouTube PSVR Without Parole sulla base delle sue fonti.

L'insider in passato ha svelato in anticipo le specifiche ufficiali del visore e l'annuncio di Horizon: Call of the Mountains prima della presentazione ufficiale di Sony avvenuta a inizio gennaio, dunque si tratta di una fonte credibile e da tenere in considerazione, sempre prendendo con le molle indiscrezioni simili in attesa di conferme ufficiali.

Un periodo di lancio tra gennaio e marzo del 2023 sembra tutto sommato un'ipotesi plausibile, considerando anche i problemi di approvvigionamento dei semiconduttori. La situazione tuttavia dovrebbe stabilizzarsi nella seconda metà del 2022, stando a diversi esperti del settore tra cui Lisa Su, il CEO di AMD, dunque una possibile data di uscita fissata nei primi mesi del 2023 dovrebbe permettere a Sony di arrivare al lancio con un buon numero di unità di PlayStation VR2 e di rifornire i negozi regolarmente, oltre che di poter contare su una base installata di PS5 superiore. Diversi analisti di mercato puntano alla fine del 2022 con periodo di lancio del visore, dunque non siamo poi così lontani.

Rimanendo in tema, la settimana scorsa Sony ha presentato le prime immagini ufficiali del PlayStation VR2 e dei Sense Controllers.