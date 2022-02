PlayStation VR2, prime immagini ufficiali sul design definitivo

Sony ha presentato in questi minuti le prime immagini ufficiali sul design definitivo di PlayStation VR2, la nuova versione del visore a realtà virtuale per PS5, che si presenta caratterizzato da una forma nuova e più in linea con la console next gen.

Nelle immagini vediamo il visore e i particolari controller di nuova concezione che erano stati già annunciati in precedenza da Sony, caratterizzati dalla particolare forma tonda e in qualche modo vicini al design anche dell'headset centrale.

La prima immagine ufficiale di PlayStation VR 2

Il design di PlayStation VR2, come spiegato anche da Sony in un post di presentazione sul blog ufficiale, è ispirato proprio alla forma e al colore caratteristici di PS5, progettato con l'intenzione di richiamare lo stile della console ma anche con un occhio di riguardo all'ergonomia.

PlayStation VR2, un'inquadratura dell'interno

Per questo motivo, Sony ha condotto lunghi test e approfondimenti in modo da costruire un visore quanto più possibile comodo da indossare anche per sessioni più lunghe, accogliendo anche l'esperienza fatta con il primo PlayStation VR, di cui viene replicato il sistema di aggiustamento sulla testa attraverso una semplice headband singola regolabile.

Allo stesso modo, permane la regolazione della distanza dall'ottica e la presenza del jack per l'utilizzo di cuffie, proseguendo dunque sulla strada già percorsa dal modello precedente.

PlayStation VR2 e controller visti di lato

Come novità, PlayStation VR2 presenta una rotella per la regolazione delle lenti, in modo da poter controllare la distanza inter-pupillare che cambia da utente a utente e un design più leggero in modo da ridurre il peso e rendere il tutto più comodo da sostenere sulla testa. Altra novità inedita è la presenza di un motore in grado di generare vibrazioni come feedback, cosa che dovrebbe favorire ulteriormente l'immersione nei giochi in realtà virtuale.

Tra le novità di maggior rilievo, il designer Yujin Morisawa mette in risalto la presenza di un nuovo sistema di ventilazione che consente un'areazione migliorata all'interno dell'headset: nella parte alta e frontale sopra il visore, i progettisti hanno inserito in sistema di areazione che consente di far fluire meglio la ventilazione all'interno dell'headset, cosa che dovrebbe prevenire il problema del surriscaldamento e dell'appannamento delle lenti.

Per il resto, il mese scorso abbiamo visto le caratteristiche tecniche ufficiali del nuovo visore per PS5, l'apertura del sito ufficiale e l'annuncio di Horizon Call of the Mountain come primo gioco ufficiale dedicato.