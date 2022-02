Detective Pikachu: il seguito è ancora in sviluppo, dice il team Creatures

Detective Pikachu 2, o come si chiamerà il seguito dell'originale, sembra essere ancora in sviluppo stando al sito ufficiale del team Creatures, che a logica dovrebbe essere al lavoro sul gioco in questione e lo segnala infatti tra i progetti in corso.

Il sito è in giapponese e non è dunque molto agevole da navigare per chi non conosce la lingua, tuttavia in diversi hanno segnalato alcuni aggiornamenti applicati alla sezione "people", che contiene varie informazioni, biografie e curriculum sugli sviluppatori e i membri del team Creatures, dalle quali emergono indizi su un seguito di Detective Pikachu in sviluppo.

In particolare, lo sviluppatore indicato semplicemente come "K.T." sembra sia incaricato di portare avanti alcuni elemento della programmazione per il "seguito di Detective Pikachu", come viene attualmente identificato senza ancora un titolo ufficiale.

Il seguito in questione era stato menzionato nel 2019 per Nintendo Switch, ma da allora non ci sono state altre informazioni, con un silenzio durato così a lungo da far pensare alla cancellazione del progetto. Qualche indizio è arrivato solo da fonti piuttosto strane, come il catalogo di titoli presente all'interno di Monster Rancher 1 & 2 DX, ma senza poterle considerare effettivamente ufficiali.

Considerando il successo riscosso anche dal film al cinema, non è assurdo pensare che un Detective Pikachu 2 possa effettivamente arrivare prima o poi su Nintendo Switch.