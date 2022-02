Flash Party, la recensione del clone mobile di Super Smash Bros.

Gameplay

Flash Party, uno dei primi personaggi sbloccabili

Cominciamo proprio dal gameplay di Flash Party, che come detto riprende quello che abbiamo potuto apprezzare in Super Smash Bros. Ultimate, dunque l'ormai consolidata formula del brawler a base bidimensionale ambientato all'interno di scenari più o meno ricchi di piattaforme su cui saltare e da cui, eventualmente, precipitare per il ring-out.

Il sistema di controllo del gioco, rigorosamente touch, presenta nella parte sinistra dello schermo uno stick analogico virtuale e nella parte destra ben cinque pulsanti: quello più grosso, con l'icona di una spada, serve per sferrare l'attacco di base ed è contornato dai tasti deputati alla presa, alla parata, al salto (naturalmente doppio) e alla special.

Il repertorio a disposizione di ognuno dei quattordici personaggi che compongono il roster di Flash Party è composto dalle mosse che è possibile eseguire combinando i pulsanti appena citati con le direzioni dello stick, e che offrono un ampio ventaglio di possibilità: dagli attacchi normali a quelli bassi, passando per i potenti uppercut e le proiezioni. La resa degli impatti è buona, e non si tratta di un aspetto scontato, anzi.

L'obiettivo in ogni match è quello di far finire l'avversario fuori dal ring, senza che riesca a recuperare saltando ed effettuando il già citato uppercut per guadagnare quota, oppure colpirlo a sufficienza da far saltare l'indicatore relativo alla percentuale di danni subiti. In entrambi i casi gli scambi si fanno fin da subito entusiasmanti e con continui rovesciamenti di fronte. L'unica pecca è una reattività migliorabile per quanto concerne il movimento.