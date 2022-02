Sifu: mod consentono di giocare nei panni di vari personaggi, come Kratos, Spider-Man o Jotaro Kujo

Sifu ha ottenuto molto successo e, com'è normale, su PC sono iniziate a spuntare le prime mod. In particolare i modder si stanno dedicando a far interpretare ai giocatori personaggi di altre serie, come Kratos da God of War, Master Chief da Halo, o anche qualcosa di più esotico come Jotaro Kujo da Le Bizzarre Avventure di Jojo.

Senza esitare oltre, eccovi i link di alcune tra le mod più interessanti:

Come sempre in questi casi, sottolineiamo che per installare le mod bisogna seguire le istruzioni fornite dai modder. Nel caso non si sappia bene quello che si sta facendo, è meglio evitare, per non rischiare di compromettere i file di gioco.