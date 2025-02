Il film di Sifu sarà prodotto con l'aiuto del regista di John Wick e di Netflix

I film sui videogiochi sono sempre più interessanti per il largo pubblico e tanti editori stanno puntando su questo tipo di produzioni. Se amate le arti marziali, dovreste in particolar modo tenere in considerazione il film basato sul videogioco Sifu, di Sloclap. La pellicola è in produzione con Story Kitchen.

Si tratta di una pellicola interessante soprattutto perché, per un nuovo report, può contare sul sostegno di Chad Stahelski, famoso soprattutto in quanto regista della serie di John Wick. Sul progetto troviamo anche 87Eleven Entertainment (la compagnia di produzione di Chad Stahelski, focalizzata sul fornire supporto in ambito stuntman) e T.S. Nowlin (sceneggiatore di Maze Runner). A tutti questi nomi si unisce anche Netflix.