OpenAI prepara il lancio di GPT-4.5 e anticipa GPT-5: sarà davvero una rivoluzione?

Secondo fonti anonime citate da The Verge, OpenAI starebbe per lanciare GPT-4.5, un aggiornamento della sua attuale architettura AI, già la prossima settimana. Microsoft dovrebbe ospitare il nuovo modello su Azure, ma al momento non ci sono conferme ufficiali sulle tempistiche esatte. GPT-4.5, conosciuto internamente come Orion, sarà l'ultimo modello sviluppato senza il cosiddetto chain-of-thought reasoning, ovvero la capacità di scomporre un problema in più passaggi per arrivare a una soluzione, una caratteristica che gli sviluppatori AI considerano essenziale per avvicinarsi al vero ragionamento umano. L'azienda sta anche integrando il modello o3, pensato per migliorare la verifica dei fatti e ridurre gli errori nelle risposte. Una scelta strategica, considerando che OpenAI intende rendere GPT-5 il più accessibile possibile e deve garantire una maggiore affidabilità nelle risposte fornite agli utenti.

GPT-5: il rilascio è atteso per maggio Se GPT-4.5 rappresenta un aggiornamento incrementale, il vero salto evolutivo arriverà con GPT-5, previsto per maggio 2025. OpenAI ha già annunciato che tutti gli utenti avranno accesso gratuito alla versione base del modello, mentre gli abbonati Plus e Pro potranno accedere a livelli di intelligenza superiori. Microsoft ha un interesse particolare nel lanciare GPT-5 in quel periodo: il Microsoft Build, la conferenza annuale per sviluppatori, si terrà il 22 maggio, e l'azienda potrebbe sfruttare l'occasione per presentare nuove funzionalità basate su GPT-5 integrate in Copilot+, Windows 11 e le app della suite Microsoft 365. L'annuncio di ChatGPT 4 Secondo Altman, GPT-5 sarà un'evoluzione sostanziale in termini di capacità e velocità di elaborazione, ma il vero nodo è capire se offrirà un reale cambiamento nell'uso quotidiano dell'AI o se sarà solo un aggiornamento con migliori benchmark ma senza impatti concreti per gli utenti.