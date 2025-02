Il trailer di lancio di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii è molto violento, basti pensare che si apre con una scena di tortura che però poi lascia il posto a un'entusiasmante carrellata con gli scenari e i personaggi che caratterizzano l'avventura in solitaria di Goro Majima.

Disponibile a partire da oggi su PC, PlayStation e Xbox, il gioco racconta di come l'ex Cane Pazzo di Shimano sia approdato su di un'isoletta sperduta, miracolosamente sopravvissuto a un nafragio che però gli ha fatto perdere la memoria: Majima non ricorda più chi sia e perché fosse lì.

Per fortuna viene soccorso dal piccolo Noah e dal suo cucciolo di tigre, che manco a farlo apposta si chiama Goro, e scopre che in quella zona è tornato di moda fare i pirati, solcare i mari a bordo di velieri armati fino ai denti a razziare navi da trasporto per poi rifugiarsi nel variopinto covo di Madlantis.