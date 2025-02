Il film di Sleeping Dogs sarebbe in lavorazione con Simu Liu come protagonista, i primi dettagli da un report

Nei giorni scorsi l'attore Simu Liu aveva stuzzicato i fan di Sleeping Dogs affermando di essere contatto con Square Enix per dare vita a un adattamento cinematografico del videogioco. Ora un report di IGN afferma che le trattive in realtà sono già concluse e che la pellicola è entrata in produzione.

Una fonte della testata afferma i lavori sono iniziati, con Simu Liu, noto soprattutto per Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, ricoprirà il doppio ruolo di produttore e attore nei panni del protagonista Wei Shen, con l'aiuto di Story Kitchen, casa che ha in cantiere diversi adattamenti di videogiochi per il piccolo e grande schermo, tra cui ad esempio quelli di Vampire Survivors e It Takes Two. Inoltre, IGN afferma che il film avrebbe già assicurato l'ingaggio "di un sceneggiatore e un regista importante", ma che al momento non si sa quando la produzione entrerà nel vivo.