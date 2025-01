Il film di Sleeping Dogs è stato cancellato, come svelato dal protagonista

Il film di Sleeping Dogs non si farà perché è stato cancellato . Ad affermarlo è stato Donnie Yen , che avrebbe dovuto interpretare il ruolo del protagonista. Per chi non lo conoscesse, Sleeping Dogs è un gioco open world della generazione PlayStation 3 / Xbox 360 ambientando a Hong Kong. Per quanto sia molto amato da chi lo ha giocato, non ha venduto abbastanza da meritarsi un seguito.

Niente Sleeping Dogs

Parlando con Polygon, Yen ha spiegato come sono andate le cose: "Ho passato tanto tempo e lavorato moltissimo con questi produttori, e ho persino investito dei soldi miei per ottenere le bozze e alcuni dei diritti. Ho aspettato per anni. Anni. E volevo davvero farlo. Ho tutte queste visioni nella mia testa, e purtroppo... non so, sai com'è Hollywood, no? Ci ho dedicato molti, molti anni. È stata una cosa sfortunata. Beh, avanti verso cose migliori."

Una foto di Donnie Yen

Nel film di Sleeping Dogs, Yen avrebbe vestito i panni de,l protagonista Wei Shen. La storia non era stata ancora svelata, ma si sapeva che a dirigere la pellicola ci sarebbe dovuto essere il regista indonesiano Timo Tjahjanto, noto soprattutto per The Night Comes for Us. Peccato che non se ne faccia più niente.