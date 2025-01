Nintendo finalmente commenta i leak relativi a Switch 2 dal CES 2025

Cosa che ovviamente è palese: leak e materiali usciti in questi giorni sono informazioni che non arrivano direttamente da Nintendo, dunque chiaramente non sono ufficiali e l'affermazione del portavoce è quanto di più ovvio si possa dire in un caso simile.

Ebbene, l'affermazione di Nintendo non dice molto, con la compagnia che sembra schierarsi dietro un tipico "no comment" che rientra molto nello stile della casa di Kyoto. Intervistato dalla testata giapponese Sankei, un portavoce di Nintendo si è limitato a dire che "per quanto riguarda le immagini e video, questi non sono ufficiali ".

Non smentisce né conferma

Il commento di Nintendo, però, di fatto non smentisce la veridicità dei contenuti emersi finora, limitandosi appunto a non commentare e facendo presente come tutto quello che è uscito in questi giorni "non è ufficiale".



Questo però non vuol dire che sia totalmente falso o errato: un'affermazione del genere non invalida i vari rumor, che dunque assumono ulteriore consistenza, in attesa di una presentazione ufficiale che ormai non dovrebbe essere lontanissima, a detta di molti.

Abbiamo visto di recente un modello mock-up completo di Nintendo Switch 2 esposto dal produttore Genki al CES 2025, così come immagini dei Joy-Con e altri elementi che di fatto stanno svelando pezzo per pezzo l'intera console di Nintendo, sebbene si tratti sempre, appunto, di informazioni "non ufficiali" e dunque da prendere solo come voci si corridoio.