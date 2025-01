Neverwinter Nights: Enhanced Edition ha ricevuto un nuovo aggiornamento, nato dalla comunità

Beamdog ha pubblicato un nuovo aggiornamento di Neverwinter Nights: Enhanced Edition, il [89.8193.37-13], che ha come particolarità quella di essere stato creato dalla comunità. La versione rimasterizzata e migliorata del classico di Bioware è ancora amatissima, tanto da poter vantare una comunità molto attiva che produce mod e, come in questo caso, dei veri e propri aggiornamenti del gioco base, ufficializzati poi dagli sviluppatori. In questo caso a compiere l'impresa sono stati i programmatori: clippy, Daz, Jasperre, niv, shadguy, Soren, tinygiant, virusman, ringraziati con un post ufficiale nelle pagine del gioco su Steam.

Grande anche la partecipazione delle comunità legate a Neverwinter Nights: Enhanced Edition, in particolare quella di Cormyr Dalelands, che hanno testato l'aggiornamento e ne hanno verificato i problemi, per risolverli prima del lancio.