I nuovi Joy-Con di Nintendo Switch 2 potrebbero essere stati svelati in foto, con alcune differenze

Ovviamente si tratta di informazioni assolutamente non ufficiali e non verificabili al momento, da prendere esclusivamente come voci di corridoio, ma le foto sembrano piuttosto realistiche e il redesign è verosimile , o quantomeno sembra in linea con tutte le informazioni emerse finora sulla nuova console Nintendo.

Alcune foto trapelate online potrebbero mostrare quelli che sembrano essere i nuovi Joy-Con di Nintendo Switch 2 , che evidentemente adotterà dei controller molto simili a quelli in uso dalla console attuale ma con alcune differenze visibili in queste immagini.

Alcuni dettagli che emergono dalle foto

I controller mostrati in foto sono prevalentemente neri, con il sistema di aggancio sporgente di colore blu, attraverso una soluzione piuttosto inedita ma molto interessante.



Possiamo vedere anche un nuovo tasto presente sulla parte posteriore del Joy-Con che potrebbe servire proprio per scollegare i controller dal corpo principale della console, oltre ad alcune variazioni proprio sulla parte che si inserisce nel binario magnetico.

In particolare, i tasti SL e SR appaiono ora di dimensioni maggiori e forse più ergonomici rispetto a quelli utilizzati adesso dai Joy-Con di Nintendo Switch. Per il resto, non si rilevano particolari variazioni, almeno per quanto riguarda queste foto e in attesa di eventuali annunci da parte di Nintendo.

Secondo alcune fonti, l'annuncio di Nintendo Switch 2 potrebbe arrivare nella seconda metà di gennaio, e in base a un brevetto la console potrebbe avere un sistema di upscaling integrato simile a DLSS.