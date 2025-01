Star Wars: Knights of the Old Republic sembra avere una serie TV in arrivo, secondo indiscrezioni

Riemergono voci di corridoio su una possibile serie TV su Star Wars: Knights of the Old Republic, o comunque ambientata nel periodo della Vecchia Repubblica, con un insider che sostiene di aver ricevuto aggiornamenti sull'argomento e che il progetto sta andando avanti in maniera attiva.

Non è la prima volta che se ne parla: già nel 2019, la presidente di LucasFilm, Kathleen Kennedy, aveva riferito che ci sarebbe stato "qualcosa" in arrivo su Knights of the Old Republic, ma non è mai stato specificato precisamente di cosa si trattasse, nemmeno in termini di forma di intrattenimento specifica.

La questione è riemersa di recente per la testimonianza di un noto insider nell'ambito del cinema e della televisione, il quale ha riferito che lo show sarebbe attualmente in produzione, sebbene non ci siano dettagli al momento.