Sleeping Dogs potrebbe risorgere: il famoso attore Simu Liu sta lavorando su un progetto

Non tutti i giochi riesco a ottenere il favore del pubblico, ma alcuni riescono a crearsi una nicchia di appassionati che non riescono a dimenticare un certo prodotto e anche dopo anni e anni continuano a sperare che arrivi un seguito. Un esempio è il gioco d'azione Sleeping Dogs , pubblicato da Square Enix. Se le speranze per un nuovo capitolo sono però praticamente nulle ora come ora, pare che ci sia un altro prodotto che potenzialmente potrebbe arrivare sul mercato.

Le nuove dichiarazioni sul film di Sleeping Dogs

Se vi sembra di star vivendo un déjà vu, è presto spiegato. Nel 2017 era stato annunciato un film di Sleeping Dogs, con protagonista Donnie Yen. Erano state anche pubblicate delle immagini. Purtroppo di recente è stato confermato che la pellicola è stata cancellata.

Ora, però, pare che il noto Simu Liu (Shang-Chi, Barbie) stia lavorando per ridare vita al progetto, supponiamo anche per vestire il ruolo di protagonista. Come potete vedere nello scambio di tweet qui sopra, un utente ha taggato Simu Liu e l'attore ha confermato che sta lavorando con chi detiene i diritti di Sleeping Dogs per portare il gioco sul grande schermo.

In altre parole, non c'è ancora la conferma che il progetto abbia effettivamente inizio, ma almeno un attore famoso sta lavorando perché ciò accada. Supponiamo che questo rinvigorirà le speranze ai fan per un Sleeping Dogs 2.