Da Monster Hunter Wilds ad Avowed, da Kingdom Come: Deliverance 2 a Sid Meier's Civilization 7, scopriamo i giochi in arrivo a febbraio su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Quali sono i giochi in uscita a febbraio su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch? Siamo ancora all'inizio del nuovo anno, eppure non mancano alcuni fra i titoli più attesi: dall'appassionante Monster Hunter Wilds, con il suo open world ampio e selvaggio, al misterioso Avowed, l'ultima creazione targata Obsidian Entertainment. Febbraio è anche il mese di Kingdom Come: Deliverance 2, che promette di coinvolgerci in un'avventura di ampio respiro sullo sfondo della Boemia medievale; e di Sid Meier's Civilization 7, che punta a portare l'esperienza strategica della serie verso nuove, strabilianti vette. Dopodiché ci sono le remaster di Tomb Raider, il ritorno di DON'T NOD con Lost Records: Bloom & Rage e il folle Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, che miscela gli elementi tradizionali della serie SEGA con... il mondo dei pirati!

Kingdom Come: Deliverance 2 In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 4 febbraio Il secondo, atteso capitolo della serie firmata Warhorse Studios ci riporta nella Boemia del XV secolo e riprende la storia di Henry di Skalitz esattamente da dove l'avevamo interrotta, con il giovane fabbro sopravvissuto al massacro della sua famiglia, diventato un guerriero e determinato a vendicarsi nei confronti delle truppe dell'Imperatore Sigismondo. Uno degli scenari di Kingdom Come: Deliverance 2 Kingdom Come: Deliverance 2 si presenta con un'ambientazione sostanzialmente più ampia e interessante rispetto al precedente episodio, caratterizzata da due grandi regioni che avremo la possibilità di esplorare liberamente, portando a termine un gran numero di missioni e visitando anche città come Kuttenberg, prendendo parte alle loro attività in compagnia del nobile Sir Hans Capon. Dotato probabilmente della sceneggiatura più lunga di sempre per un videogioco, il nuovo Kingdom Come punta con grande convinzione su di un comparto narrativo ancora più intrigante e curato, forte di animazioni in motion capture anche per le espressioni facciali e, in generale, di tecnologie decisamente più sofisticate a supporto della componente visiva dell'esperienza. Alcuni soldati in Kingdom Come: Deliverance 2 Alcuni giorni fa abbiamo giocato Kingdom Come: Deliverance 2 per oltre venti ore e ci siamo fatti un'idea piuttosto precisa di come sarà questo sequel, che può contare su di una grandissima atmosfera e su di un impianto caratterizzato da meccaniche molto ben realizzate.

Sid Meier's Civilization 7 In uscita su PC, PS4, XOne, PS5 e Xbox Series X|S l'11 febbraio Uno degli strategici più famosi di sempre fa il proprio ritorno su PC e console a febbraio con Sid Meier's Civilization 7, riproponendo la formula che ha determinato il successo della serie fin dalle sue origini e chiedendoci dunque di scegliere un condottiero e guidare una civiltà nei secoli, cercando di farla crescere e prosperare grazie a scelte oculate e lungimiranti. Due dei leader di Sid Meier's Civilization 7 Rispetto ai precedenti capitoli della saga, il gameplay introduce stavolta una meccanica inedita legata alla narrazione emergente, che reagisce agli eventi che accadono durante la campagna e provvede a produrre situazioni diverse in base alle decisioni che abbiamo preso, spesso riflettendo le peculiarità del leader selezionato o del popolo che stiamo governando. Ne risulta un gameplay decisamente più dinamico, imprevedibile ed emozionante, che punta a sorprendere continuamente i giocatori e a premiare le condotte più equilibrate, arricchendo il comparto narrativo di tantissimi eventi alternativi che aggiungono spessore a una struttura già parecchio corposa, vista la presenza di tutte le sfaccettature già apprezzate in passato. L'interfaccia di Sid Meier's Civilization 7 Di recente abbiamo provato le principali novità di Sid Meier's Civilization 7, restando colpiti positivamente dalla loro portata e dal modo in cui influenzano l'esperienza, rinnovando alcuni aspetti e prestando parecchia attenzione a ogni singola epoca storica.

Tomb Raider IV-V-VI Remastered In uscita su PC, PS4, XOne, PS5, Xbox Series X|S e NSW il 14 febbraio Dopo l'edizione rimasterizzata dei primi tre capitoli, Tomb Raider IV-V-VI Remastered continua l'opera consegnandoci la riedizione di altre iconiche avventure di Lara Croft che sono state non solo riadattate sul piano tecnico, aumentando risoluzione e frame rate, ma anche ottimizzate dal punto di vista del gameplay al fine di smussare alcuni degli spigoli originali e rendere le esperienze più godibili. La grafica rimasterizzata di uno dei tre giochi di Tomb Raider IV-VI Remastered Tomb Raider: The Last Revelation, Tomb Raider: Chronicles e Tomb Raider: The Angel of Darkness si presentano insomma nella migliore forma possibile, accompagnandoci all'interno di numerosi e affascinanti scenari in giro per il mondo: dall'Egitto, con le sue tombe e le sue divinità adirate, ai luoghi che hanno segnato il passato della celebre esploratrice.

Avowed In uscita su PC e Xbox Series X|S il 18 febbraio Senza dubbio uno dei titoli più importanti in arrivo a febbraio, Avowed è il nuovo action RPG sviluppato da Obsidian Entertainment in esclusiva per PC e Xbox Series X|S: una coinvolgente avventura ambientata nello stesso universo di Pillars of Eternity, che ci catapulta dunque nell'affascinante mondo di Eora chiedendoci di portare a termine una difficile missione. Una sequenza di combattimento di Avowed Mentre attorno a noi divampano i conflitti, dovremo infatti vestire i panni di un eroe senza nome e partire per un viaggio che ci condurrà attraverso lande sconfinate, fitte foreste, tetri sotterranei, insediamenti più o meno popolati e antiche rovine dimenticate, guardandoci dalla minaccia delle creature che proveranno a fermare il nostro cammino. Per affrontare questi avversari potremo attingere alle meccaniche di un sistema di combattimento che si preannuncia profondo e sfaccettato, combinando l'impiego di armi convenzionali e devastanti incantesimi in base alla classe che abbiamo scelto per il nostro personaggio e alle abilità che siamo riusciti a sbloccare nel corso della campagna. Alcuni dei personaggi di Avowed Le nostre azioni in Avowed avranno delle conseguenze e andranno a influenzare in maniera diretta la storia, il nostro rapporto con i compagni di viaggio e naturalmente il finale di un'avventura che anche sul piano prettamente tecnico promette grandi cose, mettendo in campo modelli dettagliati e un sistema di illuminazione particolarmente sofisticato. Abbiamo provato Avowed lo scorso novembre, trovandoci di fronte a un'ambientazione splendida, un impianto action RPG solidissimo e la solita scrittura brillante di Obsidian Entertainment, che come sappiamo spesso fa la differenza.

Lost Records: Bloom & Rage In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 18 febbraio DON'T NOD torna a dedicarsi alle avventure narrative con Lost Records: Bloom & Rage, un gioco diviso in due parti e ambientato in una cittadina del Michigan, Velvet Cove. La storia che viene raccontata si svolge durante due differenti linee temporali, il 1995 e il 2022, e ruota attorno alle vicende di quattro studentesse delle superiori: Swann, Autumn, Kat e Nora. Le quattro protagoniste di Lost Records: Bloom & Rage Unite dalla passione per la musica, le ragazze sono testimoni di un evento che cambia la loro vita e solo ventisette anni dopo si ritrovano per affrontare la questione. Al comando di una di esse, Swann, avremo la possibilità di interagire con gli altri personaggi e compiere delle scelte che avranno concrete conseguenze sul corso degli eventi, come da tradizione per questo genere di esperienze. Abbiamo provato Lost Records: Bloom & Rage lo scorso agosto, ritrovando lo stile delle origini di Life is Strange ma anche tanti altri aspetti legati alla maturazione degli autori e del genere stesso.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii In uscita su PC, PS4, XOne, PS5 e Xbox Series X|S il 21 febbraio La serie SEGA torna alla sua formula action originale, che ormai da qualche tempo alterna agli episodi in stile RPG, per coinvolgerci in una folle avventura con un protagonista d'eccezione: Goro Majima. Dopo aver perso la memoria in seguito a una battaglia nella Millennium Tower, l'ex cane pazzo di Shimano si ritrova sulle rive di un'isola del Pacifico e viene salvato da alcuni abitanti del luogo. Majima usa le armi da fuoco in Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii Composta una bizzarra squadra, in Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii partiremo a bordo di una nave pirata per recuperare i ricordi di Majima ma anche per andare alla ricerca di un prezioso tesoro, affrontando gli altri vascelli che condividono il nostro stesso obiettivo all'interno di furiose battaglie navali ed esplorando svariati scenari, fra cui il classico distretto di Kamurocho e le isole delle Hawaii. Come da tradizione per gli episodi classici di Yakuza, avremo la possibilità di utilizzare due diversi stili di combattimento per avere ragione sui nostri avversari: Mad Dog, con le sue manovre rapide e letali, e Sea Dog, che include l'uso di una sciabola e di potenti armi da fuoco. Non mancheranno ovviamente le attività collaterali, fra locali da visitare e divertenti minigame. Majima all'inizio di Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii In attesa della recensione, alcuni giorni fa abbiamo provato Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii per qualche ora, confermando la follia di un episodio che di certo non vi lascerà indifferenti, e che non si fa alcun problema a esagerare sotto ogni punto di vista.

Monster Hunter Wilds In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 28 febbraio Il piatto forte di febbraio, nonché una delle produzioni più importanti dell'anno, Monster Hunter Wilds ci conduce nelle misteriose Terre Proibite, una regione inesplorata che avremo il compito di visitare al comando di una squadra di abili cacciatori. Quando i guerrieri incontrano il giovane Nata, tuttavia, scoprono che un potentissimo mostro minaccia le popolazioni locali e decidono di far luce su questa minaccia. Il nostro obiettivo, una volta creato un cacciatore, sarà dunque quello di seguire le tracce della creatura conosciuta come lo "Spettro Bianco" e, nel frattempo, abbattere i mostri che rappresentano un pericolo per le persone che abitano le Terre Proibite, esplorando gli ampi scenari di un open world mai così dinamico e imprevedibile, che reagisce alle nostre azioni. L'impianto tradizionale di Monster Hunter è stato arricchito in questo caso con l'introduzione di alcune importanti novità sotto il profilo del gameplay, come la possibilità di portarsi dietro due armi, gestire le corazzature in maniera più libera, utilizzare cavalcature che aggiungono interazioni inedite con l'ambientazione e godere di transizioni più fluide tra le varie fasi di gioco. I protagonisti di Monster Hunter Wilds Lo scorso dicembre siamo volati a Osaka per provare Monster Hunter Wilds e Capcom ci ha raccontato l'evoluzione del gioco in un'intervista, illustrando le diverse scelte compiute e il gran lavoro che c'è dietro lo sviluppo di questo nuovo capitolo della saga.