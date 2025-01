Civilization 7: abbiamo provato le principali novità della serie di Sid Meier

Se in diverse occasioni i cambiamenti hanno finito per rivelarsi piuttosto leggeri, questa settima istanza si presenta invece come un grande spartiacque: certo, gran parte delle dinamiche non sono altro che limature dell'ottima esperienza offerta dal sesto capitolo, in certi casi si assiste al ritorno di idee risalenti al quinto episodio, ma le novità studiate dalla squadra di Ed Beach si sono rivelate a dir poco sostanziali, senza mezzi termini capaci di stravolgere il funzionamento stesso di ciascuna partita. Abbiamo provato Sid Meier's Civilization 7 nella sua versione completa e possiamo finalmente raccontare cosa significa passare attraverso civiltà ed epoche, nello specifico quella Antica e quella Delle Esplorazioni.

Rivoluzione: leader e civiltà

La prima grande novità di Civilization 7 riguarda la scelta del Leader e quella della Civiltà: storici punti fermi della serie, sono passati attraverso una serie di pesanti modifiche per rinfrescare l'esperienza, secondo numerosi appassionati anche per rispondere alle recenti mosse della concorrenza. In questo capitolo si rimane sì legati al Leader che si sceglie d'incarnare all'inizio della partita, sia esso Machiavelli, Caterina di Russia o Isabella di Spagna, ma la stessa cosa non si può assolutamente dire della civiltà: ogni leader può essere liberamente associato a qualsiasi civiltà, ma ogni civiltà rimane saldamente confinata nella sua Epoca di riferimento. Ciò significa che, per esempio, Roma è disponibile esclusivamente come scelta iniziale relativa all'Epoca Antica, dopodiché toccherà abbandonarla non appena si raggiungono le porte del medioevo per abbracciare un futuro diverso.

Al momento dell'ingresso in una nuova epoca bisogna selezionare una nuova civiltà fra quelle sbloccate

Le implicazioni portate da questa singola novità sono talmente tante che servirebbe un papiro per trattarle tutte: lo scopo degli autori è quello di raccontare la costruzione di un'eredità millenaria destinata a passare di mano in mano fino alla nostra contemporaneità, al punto tale che sono tantissime le circostanze che potrebbero cambiare il corso della storia. Per fare un esempio, scegliendo l'Egitto si ha nativamente la possibilità di "evolversi" negli Abbasidi o nei Songhai durante l'Epoca delle Esplorazioni; ciò detto, se per caso dovesse accadere di metter mano su diverse fonti di cavalli, si aprirebbe anche l'opzione di erigere l'Impero Mongolo. In una partita, giocando con Caterina di Russia e la Grecia, è capitato che apparisse come opzione quella di passare agli Shawnee nativi nordamericani, pertanto le variabili sembrano tanto consistenti quanto all'apparenza incoerenti.

Il passaggio di consegne forzato non significa assolutamente che la cultura giunta al tramonto viene completamente dimenticata, anzi: se, con i Greci, si sviluppano politiche sociali esclusive come l'Agoghé, quelle "Tradizioni" rimarranno per sempre disponibili per tratteggiare le future forme di governo, e lo stesso discorso vale per le meraviglie che si sono erette lungo il cammino, così come per distretti cittadini unici come l'Acropoli o il Foro esclusivo dei romani. L'idea, in parole povere, è proprio quella di assistere al susseguirsi di diverse civiltà segnate da una cultura e un passato comune che ne sorreggano edifici e ideologie, mentre il futuro sarà di volta in volta tutto da scrivere.

Il retaggio delle civiltà sopravvive attraverso le epoche per mezzo di distretti, meraviglie, politiche sociali

Il Leader, dal canto suo, cresce attraverso i secoli facendo affidamento su una sorta di albero dei talenti: ciascuna azione che si compie, che sia la costruzione di una meraviglia, la vittoria di una battaglia, la scoperta di una nuova risorsa e via dicendo, potrebbe garantire un Punto Attributo da spendere in una serie di alberi che ricordano molto da vicino le vecchie politiche sociali del quinto capitolo. Scegliendo fra Cultura, Diplomazia, Economia, Espansionismo, Militarismo e Scienza, è possibile tratteggiare l'agenda e l'identità che si vuole incarnare, tentando ovviamente di spremere al massimo i suoi bonus innati e quelli della civiltà che si sta guidando. Tutto ciò detto, queste novità finiscono per passare in secondo piano dopo pochissime partite, perché a cambiare totalmente le carte in tavola ci ha pensato la revisione delle epoche.