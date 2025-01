Le immagini di Nintendo Switch 2 mostrano la console da più angolazioni

Nintendo Switch 2 è ufficiale e gli appassionati hanno potuto godersi una presentazione in video che ha messo in luce in modo abbastanza chiaro in che modo la nuova piattaforma amplia il modello attualmente in commercio. Certo, un rapido video non è proprio il modo migliore per osservare una piattaforma.

La galleria di immagini di Nintendo Switch 2

Qui sotto potete vedere una serie di immagini che mostrano la console da più angolazioni. In linea di massima, la piattaforma da gioco pare una versione più grande di Nintendo Switch, ma è chiaro che vi sono una serie di modifiche aggiuntive, come ad esempio un nuovo modo di agganciare i Joy-Con, un nuovo supporto posteriore e in generale un nuovo design visivo, così come materiali differenti.

In una immagine possiamo dare un'occhiata ravvicinata agli analogici, così come alla presa di ricarica e anche ai pulsanti dei Joy-Con. C'è spazio - sebbene per pochi frame - di vedere anche il supporto per trasformare i due Joy-Con in un controller classico, che pare molto simile a quello di Nintendo Switch 1.

Potete vedere anche la nuova base di ricarica, con gli angoli arrotondati. Infine, in una immagine è possibile vedere Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 in mano a una persona, una di fianco all'altra. Non possiamo sapere se siano sulla stessa scala, ma se lo fossero questo sarebbe uno dei modi migliori per capire quanto più grande è la console.

Se volete vedere il trailer di presentazione di Nintendo Switch 2, lo trovate qui.

Vi segnaliamo inoltre che è già stata confermata la data del Nintendo Direct dedicato a Nintendo Switch 2. Sappiamo poi che la console non è al 100% retrocompatibile. Infine, vi ricordiamo che la console sarà disponibile per una prova dal vivo anche in Italia.