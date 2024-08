Lost Records: Bloom & Rage, primo contatto con il nuovo gioco di DON'T NOD

Inevitabile e sensato, dunque, proporre qualcosa di simile, che facesse leva sui medesimi cardini emotivi, ostentando un art design divenuto ormai marchio di fabbrica. Lost Records: Bloom & Rage non è altro che questo: una nuova avventura in pieno stile Life is Strange. Abbiamo avuto modo di saggiarne le premesse narrative grazie ad una demo dalla durata di poco meno di due ore, prova che ci ha trasmesso ottime sensazioni sulle potenzialità della nuova creatura di Don't Nod.

Senza dimenticare ottimi giochi come Remember Me , splendido esordio del team, e il più recente Banishers: Ghosts of New Eden , dimostrazione della versatilità dei ragazzi che compongono la software house, è tuttavia inevitabile abbinare il nome dello studio a Life is Strange .

Nel corso degli anni, Don't Nod è riuscita a crearsi un'identità ben specifica . La software house francese, che negli ultimi tempi sta anche tentando di proporsi come publisher, per molti è ormai sinonimo di avventure narrative di qualità, caratterizzate da una forte focalizzazione sui personaggi, capaci di alimentare intrecci dove il dramma e l'emotività ne fanno da padroni.

Una videocamera per riprendere e scoprire

Lost Records: Bloom & Rage è in tutto e per tutto un'avventura narrativa. Ciò significa che, come per altri giochi simili, l'interazione sarà minima. Ci sono aree esplorabili tramite una visuale in terza persona, non mancano dialoghi in cui effettuare delle scelte, in altre sezioni è richiesto l'intervento dell'utente, come vedremo meglio a breve, ma per la maggiore sarete passivi spettatori di dialoghi e scene d'intermezzo.



La progressione è divisa in due linee temporali distinte, per quanto intimamente interconnesse tra loro.

Nella prima, quella del presente, la protagonista del gioco, Swann, è adulta. All'inizio del gioco siede al bar, in compagnia di Autumn e insieme stanno aspettando l'arrivo di Nora e Kat. Il quartetto di amiche non si riunisce da quasi trent'anni, al termine di una delle estati più belle delle loro vite, ma in cui si insinua il terribile segreto al centro dell'intero videogioco.

Il mistero, tuttavia, è tornato a galla nelle sembianze di un pacco recapitato in forma anonima proprio ad Autumn e destinato alle Bloom & Rage, gruppo punk amatoriale delle allora giovani ragazze. Non senza un po' di ansia e tensione, vista la situazione, le due iniziano a rievocare i bei vecchi tempi, introducendo così la seconda linea temporale in cui si sviluppa il titolo, ambientata invece negli Anni '90, che racchiude e dischiude il gameplay vero e proprio.

La protagonista del gioco Swann e l'inseparabile videocamera

Dopo la breve premessa, difatti, ci siamo ritrovati nei panni di Swann adolescente, chiusa nella sua camera, in procinto di uscire. Questo sarà il primo contenutissimo scenario che potremo esplorare, luogo ideale per conoscere meglio la protagonista senza alcun bisogno di spiegoni, didascalie o altri espedienti narrativi poco eleganti.

Dal diario scopriamo che Swann non ha molti amici e che non ha alcuna intenzione di partecipare al ballo di fine anno scolastico. Una cartolina svela l'ormai prossimo trasferimento della famiglia in un'altra città. VHS sparsi un po' ovunque svelano la passione della ragazza per i film horror. La videocamera vicino alla TV, infine, non solo dimostra l'interesse di Swann per la regia, ma introduce anche alla meccanica ludica che più di altre caratterizza e distingue Lost Records: Bloom & Rage dalle altre avventure targate Don't Nod.

Già in questa ambientazione, difatti, potrete dilettarvi nella composizione di una brevissima clip, riprendendo il gatto che gironzola per la stanza. A partire da tagli dalla durata piuttosto contenuta, il software è in grado in totale autonomia di montare un video, frutto delle vostre inquadrature. Non si tratta di un orpello prettamente ed unicamente estetico, per quanto potrete eventualmente intervenire sulla realizzazione della clip e ampliarla con ulteriori sequenze. Alcuni sbloccabili, determinati dialoghi facoltativi, dipendono dal corretto e tempestivo utilizzo della videocamera.

Kat, tra tutte, è la protagonista più taciturna e riservata di Lost Records: Bloom & Rage

Questo stratagemma ludico lo si vede in azione nel secondo flashback, ambientato nel garage in cui Nora, Autumn e Kat si trovano per fare le prove del nascente gruppo punk a cui vogliono dare forma. Appena ammessa nel gruppo, Swann esplora l'ambiente non solo fisicamente, ma anche tramite la videocamera che il videogiocatore può attivare in qualsiasi momento con la semplice pressione di un tasto.

Mentre Autumn e Nora strimpellano, e Kat scrive distrattamente sul suo quaderno, Swann può girare un breve video dell'esibizione e, al tempo stesso, può conoscere meglio le sue nuove amiche mettendo a fuoco, letteralmente, l'ambiente circostante. La pila di cd svela i gusti musicali delle amiche, la passione per i videogiochi, il cibo spazzatura preferito e così via. La videocamera, insomma, non è solo uno strumento necessario per completare gli obiettivi che permettono al gioco di proseguire, ma serve anche, per chi vuole, per scavare ancora più affondo nella trama e nel background di personaggi coinvolti.

Le protagoniste di Lost Records: Bloom & Rage immerse nell'oscurità di un bosco

Tutto diventa ancora più evidente nella terza ed ultima sequenza che componeva la demo. Esplorando un bosco, a caccia del luogo perfetto per girare il primo video clip delle nascenti Bloom & Rage, il gruppo punk del quartetto, Swann può sbloccare alcune voci del menù inquadrando per una manciata di secondi uccelli e altri animali incrociati esplorando lo scenario.