Ecco i mercenari di Diablo 4, nel nuovo trailer dalla Gamescom 2024

L'8 ottobre 2024 sarà pubblicata la nuova espansione di Diablo 4, Vessel of Hatred, che introdurrà tra le altre cose i mercenari, cui è stato dedicato un nuovo trailer, pubblicato in occasione dell'Opening Night Live della Gamescom 2024. Si tratta di un filmato che mostra soprattutto l'idea dietro al sistema, anche se non mancano scampoli di brutale gameplay.

Per il resto vi ricordiamo che </p><p>Vessel of Hatred è un nuovo capitolo di Diablo IV in cui i giocatori diventeranno dei super predatore della giungla grazie alla nuova classe Spiritista. La mappa sarà ampliata con la nuova regione di Nahantu, dove andremo in cerca di Neyrelle che, pur costretta a subire le conseguenze della sua decisione di imprigionare il Primo Maligno Mefisto, sta cercando un modo per distruggerlo. Per farvi aiutare potrete recluare appunto i nuovi mercenari.</p><p>Diablo IV è disponibile per PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5. È giocabile anche tramite abbonamento a Game Pass, il servizio di Microsoft disponibile per PC e console Xbox.