Diablo 4 presenta la Stagione delle Orde Infernali, ecco date e orario e le novità in arrivo

La novità di maggior rilievo di questa stagione è rappresentata dalle Orde Infernali , una nuova attività endgame disponibile a partire dal Livello del Mondo 3 dopo aver completato una serie di missioni, in cui i giocatori dovranno affrontare ondate di demoni da soli o in compagnia di altri giocatori, man mano sempre più difficili. Tra un round e l'altro è possibile selezionare uno dei tre modificatori casuali che vengono proposti e che modificano le dinamiche del match. Se riuscirete a sopravvivere, dovrete vedervela tre dei cinque boss che compongolo il Concilio Decaduto , ognuno dotato di attachi unici.

Blizzard ha annunciato la data di lancio della Stagione delle Orde Infernali , la quinta in ordine cronologico e l'ultima prima del debutto dell'attesa espansione Vessel of Hatred. Segnatevelo sul calendario: le porte degli inferi si spalancheranno alle 19:00 italiane di martedì 6 agosto e si chiuderanno l'8 ottobre, ovvero il giorno di lancio del DLC.

Nuove sfide, nuove ricompense

Trionfando nelle varie fasi delle Orde Infernali otterrete la risorsa Etere Bruciante, necessaria per reclamare le Spoglie Infernali che si possono ottenere sconfiggendo il Concilio Decaduto, che contengono materiali per la Rifinitura, oro e oggetti con affissi superiori. In totale ci sono 8 livelli di difficoltà delle Orde Infernali e ovviamente quelli più alti offriranno le ricompense maggiori.

A proposito di ricompense, la Stagione delle Orde Infernali introduce più di 50 nuovi e potenti oggetti unici e leggendari, che potranno essere ottenute anche dopo il termine della stagione. Non mancheranno anche nuove missioni legate al tema della stagione, incluse anche nel Regno Eterno, che serviranno anche a introdurre e fare da tutorial a questa nuova modalità.

Ci sono anche miglioramenti alla qualità della vita di varie modalità e dell'ottenimento di bottino e una modifica che permetterà a più classi di usare più tipi di armi, a cui si aggiungono modifiche più e meno incisive alla Marea Infernale, gli oggetti unici e leggendari e l'ottenimento dei punti di esperienza, con tutti i dettagli disponibili sulla pagina dedicata del sito ufficiale della Stagione delle Orde Infernali di Diablo 4, a questo indirizzo.