Warhammer 40.000: Space Marine 2 avrà la modalità offline per la campagna, ecco quanto dura

Ci sono delle buone e potenzialmente delle cattive notizie. Ad esempio, viene confermato che è possibile giocare anche senza connettersi ai server grazie a una modalità offline per la campagna . Gli sviluppatori affermano anche che è possibile giocare il PvE senza internet, ma in tal caso non sarà possibile accedere al sistema di progressione delle ricompense, che è legato all'online.

Tramite un post su Steam, gli sviluppatori di Saber Interactive hanno condiviso alcuni dettagli tramite una F.A.Q. prima del lancio di Warhammer 40.000: Space Marine 2 , che vi ricordiamo essere in programma per il 9 settembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Confermato il supporto a GeForce Now, ma niente co-op locale

Nella F.A.Q. Viene ribadito che il gioco sarà supportato dal servizio di cloud gaming NVIDIA GeForce Now e viene offerta anche una stima delle ore necessarie per arrivare ai titoli di coda della campagna principale: si parla di 10 - 12 ore, con le tempistiche che possono accorciarsi o allungarsi a seconda del vostro stile di gioco, la difficoltà selezionata e le vostre abilità.

Passando alle informazioni meno liete, il gioco non supporterà il multiplayer cooperativo locale e non ci sarà il preload prima del lancio, il che significa che potrete scaricare il gioco solo una volta che sarà reso disponibile nei negozi digitali (non è chiaro se questo punto si applica solo alla versione PC per Steam o vale anche per quelle console).

Infine, nonostante manchino poche settimane al lancio e il gioco sia entrato in fase Gold a inizio mese, il team sta ancora svolgendo gli ultimi test per la versione PC e quindi non può ancora fornire dei requisiti di sistema minimi e raccomandati precisi, con maggiori informazioni in merito che arriveranno nelle prossime settimane.

A tal proposito, il team ha anche anticipato che nei prossimi giorni arriveranno ulteriori video gameplay e di approfondimento, come quello degli sciami di Tiranidi della scorsa settimana, mentre a metà agosto è in programma un lungo post dedicato ai contenuti endgame di Warhammer 40.000: Space Marine 2.