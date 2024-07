Hogwarts Legacy 2 è in sviluppo? Avalanche Software pare averlo confermato

Con oltre 24 milioni di copie vendute in meno di un anno, Hogwarts Legacy è stato il gioco più venduto del 2023, in un'annata tra l'altro piuttosto ricca di grandi produzioni e titoli di grande qualità. In questo senso è abbastanza scontato che prima o poi arriverà un seguito, e un annuncio lavorativo pubblicato dal team di Avalanche Software sembrerebbe confermare che i lavori sono già in corso.

Come segnalato da GameReactor, lo studio di Warner Bros. ha aperto le candidature per il ruolo di senior producer per il suo prossimo gioco ancora da svelare. Fin qui nulla di strano, se non fosse che nell'annuncio viene specificato che il candidato si "unirà al team di Hogwarts Legacy" per creare "un nuovo action GDR". E per la serie "tre indizi fanno una prova", tra le qualità gradite c'è quella di avere esperienza con giochi con combattimenti action in cui si usa la magia. Insomma, tutto sembrerebbe puntare in direzione di un nuovo gioco ambientato nell'universo di Harry Potter.