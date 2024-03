Hogwarts Legacy 2 potrebbe essere sviluppato in Unreal Engine 5

È possibile che Avalanche Software utilizzerà l'Unreal Engine 5 per Hogwarts Legacy 2, almeno stando a quanto si può intuire da un nuovo annuncio di lavoro. Ricordiamo che un sequel è stato suggerito in diverse occasioni, ma non è ancora stato annunciato ufficialmente. Ufficialmente, Avalanche sta assumendo per un progetto indefinito.

In questo nuovo annuncio di lavoro, Avalanche è alla ricerca di un Senior Character Artist che abbia esperienza di lavoro su Unreal Engine 4 e 5. Dovete ricordare che Hogwarts Legacy è stato realizzato su Unreal Engine 4.

L'annuncio di lavoro evidenzia specificamente Hogwarts Legacy, anche se non menziona un sequel né accenna a contenuti futuri per il primo gioco. "Unisciti al team che sta dietro al blockbuster open world, action RPG Hogwarts Legacy mentre creiamo qualcosa di nuovo!" si legge nell'annuncio di lavoro, che richiede ai candidati di avere "esperienza con motori di gioco come Unreal Engine 4/5".