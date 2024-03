Facebook, Instagram e Threads down oggi, 5 marzo: problemi per i social di Meta

Il problema è esploso intorno alle 16:30 di oggi, 5 marzo e sta proseguendo anche in questi minuti. Molti utenti hanno subito dei logout forzati e la cosa strana è che sembra non si riesca a rientrare nei propri account anche immettendo le credenziali.

Al momento non è ancora chiaro cosa sia successo né l'estensione dei problemi, ma sembra non si tratti di una questione solo italiana, considerando che anche varie testate internazionali come The Verge stanno riportando la questione.

Stanno emergendo diversi problemi per le piattaforme social di Meta , in particolare Facebook e Instagram ma anche Threads , con diversi disservizi, logout forzati e impossibilità di rientrare all'interno del proprio account.

Logout e impossibilità di rientrare

Problemi per Facebook e altri, oggi

Per quanto riguarda Instagram, sembra sia impossibile effettuare il refresh dei feed, mentre storie e commenti non vengono caricati correttamente. Anche Threads pare sia completamente down, con un messaggio di errore che viene visualizzato all'avvio dell'app.

Restiamo in attesa di eventuali informazioni, mentre i down vengono rilevati praticamente ovunque nel mondo. Nel frattempo, sembra che Whatsapp continui a funzionare, forse l'unica piattaforma social di Meta attualmente in azione, continueremo a seguire la questione.