The Last of Us, una nuova foto dal set della serie TV mostra forse la casa di Joel

La seconda stagione di The Last of Us è in fase di ripresa e pian piano spuntano dettagli delle ambientazioni che saranno ricreate nello show, a partire da quelle della serie TV. Ora, un account non ufficiale dedicato a The Last of Us ha pubblicato delle foto che mostrano quella che pare essere la casa di Joel. Attenzione, però, perché nel tweet ci sono immagini tratte dal gioco che potreste considerare spoiler .

Come potete vedere qui sotto, viene mostrata una casa innevata in un quartiere residenziale, con alberi attorno ad essa. Ovviamente potrebbe essere qualsiasi casa, ma - senza ricreare volutamente lo stesso identico edificio - è ciò di più simile alla casa di Joel si può probabilmente trovare.

Possiamo comunque supporre che si tratti di una delle abitazioni di Jackson, la città che fa da luogo di partenza per la seconda stagione, sempre ammesso che la trama si evolva esattamente come in The Last of Us Parte 2.