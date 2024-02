The Last of Us Stagione 2: una foto mostra una ambientazione del gioco ricreata per la serie

Sta circolando in rete una nuova immagine dietro le quinte della seconda stagione della serie TV di The Last of Us che mostra un luogo chiave di The Last of Us Parte 2: il Greenplace Market.

L'immagine, condivisa su Reddit da u/breadfruitworrywitch, mostra un grande negozio di alimentari apparentemente abbandonato con l'insegna "Greenplace Market", situato in campagna. Nella serie di videogiochi di Naughty Dog, il Greenplace Market compare brevemente in The Last Of Us Parte 2. Durante una ronda Ellie e Dina entrano nell'edificio nella speranza di trovare delle provviste, ma lo trovano pieno di infetti. Potete vedere l'immagine qui sotto.

Questo potrebbe indicare che la seconda stagione di The Last of Us sta ancora seguendo il gioco.