The Last of Us Parte 2 Remastered: esperto d'armi analizza nel dettaglio pistole e fucili

GameSpot torna con un nuovo video della sua serie dedicata alle armi da fuoco dei videogiochi. In questo caso è il turno di The Last of Us Parte 2 Remastered. A guidare la presentazione è come sempre Jonathan Ferguson, esperto d'armi e Keeper of Firearms & Artillery at the Royal Armouries.

Nel video, che trovate qui sotto, vengono presentate le pistole militari di Abby ed Ellie, l'arco, una pistole semi automatica, il fucile a otturatore girevole-scorrevole, il lancia fiamme e altre bocche da fuoco che appaiono nel gioco, compreso un fucile dei Livelli perduti.

Ferguson spiega ad esempio che la pistola militare di Ellie è consumata, cosa naturale vista l'ambientazione, ma al tempo stesso non lo è in modo realistico. Ci sono anche degli elementi, come delle saldature, che sono strani: non impossibili, ma non hanno uno scopo pratico. Come spesso accade, infatti, l'obiettivo degli sviluppatori è che l'arma sia bella da vedere e sembri interessante, non che ogni dettaglio sia (alle volte noiosamente?) realistico.

Tra le armi si parla anche del lanciafiamme e Ferguson spiega che vi è un dettaglio di qualità: quando si spara, inizialmente esce del liquido che ancora non ha preso fuoco. È un elemento che molti giocatori probabilmente non vedranno, ma è comunque stato inserito e dimostra l'attenzione per i dettagli.