The Last of Us Part 2 Remastered è la novità più venduta a gennaio 2024 in UK: la Top 10

Gamesindustry.biz riporta una serie di dati sul mercato videoludico inglese per il mese di gennaio 2024. Secondo quanto indicato, sono stati venduti 2,47 milioni di giochi, con un calo del 3% rispetto allo stesso periodo del 2023. I dati includono sia le copie fisiche che le vendite digitali (con piccoli limiti derivanti dal fatto che certe compagnie, come Nintendo, non condividono i dati digitali).

Il gioco più venduto di gennaio 2024 è EA Sports FC 24: lo scorso anno la prima posizione era di FIFA 23, quindi non è una sorpresa. Il capitolo di quest'anno ha venduto più del predecessore, inoltre.

In seconda posizione troviamo The Last of Us Part 2: Remastered, che ha però il vantaggio di essere disponibile a 10 euro per tutti coloro che già possiedono la versione PS4. Ha venduto due volte e mezzo di più rispetto a The Last of Us Parte 1 (il remake) che però era disponibile solo a prezzo pieno.

Guadando ai nuovi giochi usciti a gennaio, Tekken 8 ottiene la settimana posizione, mentre Prince of Persia: The Lost Crown arriva in 15esima e Like A Dragon: Infinite Wealth in 23esima.

La Top 10 completa è composta così (l'asterisco indica i giochi di cui non si hanno i dati digitali):