iOS 17.4 sarà l'aggiornamento Apple che porterà il maggior numero di modifiche per l'Europa

Le novità di iOS

iOS 17.4 porta significative modifiche riguardanti il funzionamento dell'App Store e delle applicazioni nell'Unione Europea, in risposta al Digital Markets Act (DMA)

Le modifiche di iOS 17.4 e iPadOS 17.4 includono l'apertura a marketplace all'infuori di App Store, a sistemi di pagamento alternativi e al supporto per browser di terze parti, senza obbligare l'uso di WebKit, oltre all'accesso NFC per banche e altri fornitori di pagamenti.

Tuttavia, queste novità sono limitate al territorio europeo e non saranno disponibili altrove.

Ciò riflette il riconoscimento della Commissione europea di iOS, Safari e App Store come "servizi di piattaforma principali", o altrimenti noti col termine "gatekeeper".

Apple intende condividere, durante il prossimo mese, risorse per aiutare gli utenti dell'UE a comprendere le modifiche previste e le migliori pratiche per affrontare i "nuovi rischi associati al download di app e al pagamento al di fuori dell'App Store".

Inoltre sono state apportate altre novità, applicabili a tutti i mercati, tra cui modifiche alle app di gioco per consentire lo streaming, permettendo l'accesso a servizi come Xbox Cloud Gaming e Nvidia GeForce NOW tramite app autonome per iPhone e iPad, oltre che tramite web.

Tuttavia, queste app dovranno rispettare le classificazioni per età dei contenuti inclusi nell'app e le linee guida di revisione dell'App Store.

Le versioni introdurranno anche 118 nuove emoji del pacchetto Unicode 15.1, trascrizioni per l'app Podcast e il supporto per l'utilizzo di SharePlay con HomePod.

Ulteriore modifica utile riguarda la funzione "Cronometro" dell'app Orologio, ora visualizzabile anche nella Dynamic Island e nella schermata di blocco tramite Live Activity, come già avviene per il Timer.