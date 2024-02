Skyrim e la freccia nel ginocchio: medievalista scopre il gioco nel 2024 e analizza la questione

"Un tempo anche io ero un avventuriero, finché non mi sono beccato una freccia nel ginocchio." Tutti conosciamo questa frase di Skyrim, ma abbiamo mai veramente ragionato sul suo significato? Un soldato nel mondo di Skyrim - che per semplicità possiamo definire medievale - potrebbe sopravvivere a una freccia nel ginocchio e tornare a lavorare?

Per rispondere a questa domanda possiamo fare affidamento su un video realizzato da Kevin Hicks per il suo canale YouTube thehistorysquad. L'uomo, che ha scoperto dell'esistenza di Skyrim nel 2024, è un medievalista esperto e ha analizzato la questione dal punto di vista medico. Potete vedere l'intero video qui sotto.

Hicksa usa anche una serie di disegni storici che mostrano strumenti di supporto per chi subiva ferite e ne ha anche ricreato uno in bronzo e pelle, spiegando che non sarebbe in grado di riportare in battaglia un soldato, ma lo renderebbe adeguato per il servizio di guardia cittadina. In breve, Skyrim è storicamente accurato anche se non considerassimo che esiste la magia e la sua ferita potrebbe essere stata curata con essa.