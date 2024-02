The Elder Scrolls V: Skyrim ha generato il 50% dei dieci miliardi di download di Nexus Mods

Nexus Mods è il sito di riferimento per il modding su PC insieme a ModDB. Recentemente ha raggiunto un traguardo importante, quello dei 10 miliardi di download , svelando che il 50% degli stessi è stato generato da un singolo gioco: The Elder Scrolls V: Skyrim .

A tutto Bethesda

Il risultato è stato ottenuto il 9 febbraio 2024 (oggi al momento di scrivere questa notizia), con i responsabili del sito che ne hanno approfittato per snocciolare qualche dato. Oltre a quello di Skyrim, è stato svelato che attualmente sono supportati 2.683 giochi differenti, per un totale di più di 540.000 mod ospitate dal sito.

Nexus fa anche vanto di essere stato la casa di più di 128.361 modder, naturalmente indispensabili per il raggiungimento dei suoi risultati. Vediamo l'elenco dei giochi con più download in assoluto:

#1: The Elder Scrolls 5: Skyrim (Special Edition) - 3,8 miliardi di download

#2: The Elder Scrolls 5: Skyrim - 1,9 miliardi di download

#3: Fallout 4 - 1,3 miliardi di download

#4: Fallout: New Vegas - 513,7 milioni di download

#5: Stardew Valley - 296,4 milioni di download

#6: Cyberpunk 2077 - 288,7 milioni di download

#7: The Elder Scrolls 4: Oblivion - 285,7 milioni di download

#8: Fallout 3 - 166 milioni di download

#9: The Witcher 3 - 137,9 milioni di download

#10: Baldur's Gate 3 - 96,7 milioni di download

Come potete vedere, ben sei posizioni sono occupate da videogiochi di Bethesda (sviluppati o prodotti). Per chi se lo stesse chiedendo, Starfield attualmente ha 35,6 milioni di download, numero destinato a crescere con il lancio degli strumenti per modder nel prossimo futuro.