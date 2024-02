One-Punch Man, il cosplay di Tatsumaki da Lada Lyumos è un Tornado

Le migliori Tornado di sempre

Se Lada Lyumos ha riscoperto la propria passione per One-Punch Man solo di recente, non c'è dubbio che la serie abbia ispirato tantissime cosplayer in giro per il mondo, e Tornado è diventata rapidamente un personaggio molto ambito in tal senso.

Quali sono le migliori interpretazioni di Tatsumaki? Negli ultimi tempi senza dubbio quello in versione Kiriko di Shirogane, il gioiello di narga_lifestream, la Bunny Tatsumaki di atun_con_mayonesa e quello volante di tsuna.mi_cosplay.