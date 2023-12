One-Punch Man: il cosplay di Tatsumaki da shirogane_sama nella versione di Kiriko di Overwatch 2

Quello di One-Punch Man è probabilmente una delle opere giapponesi più apprezzate degli ultimi anni grazie al suo mix di umorismo, battaglie epocali e personaggi sopra le righe. shirogane_sama ci propone un cosplay di Tatsumaki un po' diverso dal solito, in quanto in realtà è una rappresentazione di Kiriko di Overwatch 2 con il costume dell'evento crossover tra il gioco e l'anime.

Tatsumaki (nota anche come Tornado nella versione italiana) è una potente esper capace di scatenare veri e propri cataclismi con la forza della mente, ed è una delle eroine più forti dell'Associazione degli Eroi. Ha una personalità capricciosa e non tollera che la si tratti con disprezzo, il che genera diverse situazioni divertenti in One-Punch Man.

Quello proposto da shirogane_sama è fondamentalmente un "cosplay nel cosplay", dato che la modella interpreta Kiriko di Overwatch 2 che a sua volta veste i panni di Tatsumaki. Un'idea un po' stravagante ma ben riuscita, come possiamo vedere nello scatto qui sotto.