My Hero Academia: il cosplay di Momo Yaoyorozu di anafrommars_ è dolce e quotidiano

My Hero Academia propone tanti personaggi ma è innegabile che uno dei preferiti del mondo del cosplay è Momo Yaoyorozu. La ragazza è spesso ricreata in molte delle sue versioni e ora possiamo vedere proprio il cosplay di Momo Yaoyorozu in versione studentessa realizzato da anafrommars_.

anafrommars_ ha realizzato una versione di Momo in perfetto stile scolastico. Non solo il personaggio è ricreato con la divisa della scuola al centro di My Hero Academia, ma viene mostrata anche mentre legge un libro sul banco scolastico. Sebbene l'ambientazione di sfondo non ricordi molto il Giappone, il risultato finale è ottimo e ci fa vivere uno dei momenti più semplici e quotidiani della vita dei protagonisti.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Momo Yaoyorozu realizzato da anafrommars_? Il personaggio di My Hero Academia è stato ricreato nel modo migliore?