Classifica Nintendo eShop, Mario Kart 8 Deluxe è il gioco più venduto su Switch

È interessante notare come Hogwarts Legacy, che su Nintendo Switch gira maluccio , sia ancora in settima posizione: evidentemente le vendite lo stanno premiando , nonostante una qualità non eccelsa.

I titoli solo in digitale

Suika Game

Per quanto concerne invece la classifica dei titoli disponibili solo in digitale, il già citato Suika Game regna incontrastato, davanti al solito Stardew Valley e ad Among Us, che anche su Switch sta facendo molto bene. Da Segnalare la quarta posizione di Scott Pilgrim Vs. The World: The Game, dovuta probabilmente alla serie Netflix.