Avatar: Frontiers of Pandora ha debuttato in quinta posizione nella classifica UK: lo ha rivelato Christopher Dring, direttore di GamesIndustry.biz, anticipando come da consuetudine alcuni dati della top 10 che vedremo probabilmente domani nella sua interezza.

"Avatar ha debuttato al quinto posto nella classifica UK dei giochi in formato retail di questa settimana", ha scritto Dring. "Sembra che il titolo Ubisoft sia uno di quei giochi su licenza pensati per costruire i propri numeri nel corso del tempo, piuttosto che dare tutto nella prima settimana. Ovviamente aspettiamo di vedere anche i dati del digitale."

Uno dei giochi più impressionanti dell'anno secondo Digital Foundry, Avatar: Frontiers of Pandora sarebbe insomma destinato a essere una sorta di sleeper hit per Dring e altri analisti del settore.