iPad Pro OLED aumenterà il gap con iPad Air grazie al chip M3 e al nuovo design?

In arrivo nel 2024 per un noto analista, iPad Pro con schermo OLED andrà insomma a risolvere un problema ben noto dell'attuale line-up dei tablet della casa di Cupertino, ovverosia l'estrema vicinanza fra le specifiche di iPad Pro e iPad Air .

iPad Pro OLED proverà ad aumentare il gap rispetto ad iPad Air grazie all'impiego del chip M3, al nuovo design e a una serie di sofisticati accessori che non saranno disponibili appunto per la famiglia Air.

Anche gli accessori

iPad con Apple Pencil

Non è finita: anche gli accessori contribuiranno a differenziare i tablet Apple, in particolare una Magic Keyboard ridisegnata, equipaggiata con un telaio di alluminio più robusto e in grado di trasformare iPad Pro OLED in un sistema migliore rispetto a iPad Air.

Inevitabilmente, questi ritocchi incideranno sul prezzo dei tablet, tanto che si è addirittura parlato di 1800 dollari per iPad Pro OLED: una cifra superiore rispetto alla configurazione base di un MacBook Pro M3 da 14 pollici.