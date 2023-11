iPad Pro con schermo OLED in arrivo nel 2024, conferma un noto analista

I nuovi iPad Pro con schermo OLED faranno il proprio debutto nel corso del 2024: lo conferma l'ultimo report stilato dal noto analista Ming-Chi Kuo, da sempre una fonte estremamente affidabile per le notizie legate alle produzioni Apple.

Nei giorni scorsi si è parlato della possibile data di inizio per la produzione dei pannelli OLED di iPad Pro, che secondo Kuo partirà nella prima metà del prossimo anno, tra la fine del primo trimestre e l'inizio del secondo.

Gli iPad Pro OLED monteranno un processore M3 e vanteranno un design migliorato. Per quanto concerne il display, si parla di un backplane LTPO (lo stesso di iPhone 15 Pro, qui la recensione) in grado di garantire prestazioni ed efficienza superiori rispetto agli schermi mini-LED degli attuali iPad Pro.

L'analista riferisce di un possibile aumento di prezzo per la famiglia iPad Pro, anche per sottolineare la differenza rispetto ai modelli della linea iPad Air, mentre a livello distributivo pare che Apple abbia intenzione di confezionare fra i 6 e gli 8 milioni di pezzi nel 2024: meno del solito, forse anche per via del probabile rincaro.