Marvel's Wolverine nel 2024 e il nuovo gioco di Bend Studio nel 2025 per un concept artist

Marvel's Wolverine uscirà nel 2024, mentre il nuovo gioco di Bend Studio uscirà nel 2025: lo riporta il portfolio di un concept artist vietnamita, Hung Nguy, che riporta di aver lavorato a entrambi i progetti.

Immaginiamo si tratti di target interni soggetti a eventuali modifiche, visto che Marvel's Wolverine, dato in uscita nel 2024 anche da Jeff Grubb, non è ancora mai stato mostrato in azione se non con il teaser trailer dell'annuncio.

Per quanto riguarda invece il prossimo progetto di Bend Studio, si tratta di un titolo non ancora annunciato ufficialmente, che il team di sviluppo sta realizzando dopo la cancellazione di Days Gone 2.