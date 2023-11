PlayStation Store, Offerta del Weekend: ecco i giochi PS4 e PS5 da non perdere

Promozioni lunghe e corpose ma anche brevi e molto accattivanti: il PlayStation Store non si fa davvero mancare nulla quando si tratta di sconti, e la nuova Offerta del Weekend offre una piccola ma significativa selezione di giochi PS4 e PS5 a prezzi molto interessanti. Quali sono i migliori? Dall'emozionante Wo Long: Fallen Dynasty allo spaventoso e raccapricciante Scorn, dai combattimenti in pixel art di Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons alle avventure fantascientifiche di The Expanse: A Telltale Series, passando per una serie di titoli disponibili letteralmente a pochi spiccioli, ecco i nostri immancabili suggerimenti.

Wo Long: Fallen Dynasty Una sequenza di combattimento in Wo Long: Fallen Dynasty In offerta su PlayStation Store al prezzo più basso di sempre, 46,89€ anziché 69,99€, Wo Long: Fallen Dynasty è uno spettacolare action game ambientato in una versione dark fantasy della Cina imperiale, al termine della dinastia Han. Sullo sfondo di un paese sull'orlo della distruzione, invaso da orde di malvagi demoni, seguiremo le vicende di un soldato che lotta per sopravvivere e che dovrà affrontare nemici impareggiabili lungo il suo cammino. Se i presupposti narrativi riportano alla mente quanto visto nella serie Nioh, sul piano del gameplay l'ultima fatica di Team Ninja rinuncia alle meccaniche RPG in favore di un approccio semplificato, che tuttavia non si fa mancare un grado di sfida consistente e mette al centro degli scontri la schivata e lo spirito, elementi fondamentali tanto in fase di attacco quanto in fase di difesa. Come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di Wo Long: Fallen Dynasty, questo impianto si rivela fin da subito entusiasmante e contribuisce alla solidità di un sistema di combattimento in grado di offrire grande varietà, mentre sul fronte dei contenuti il gioco può contare su di una campagna parecchio lunga e ben bilanciata.

Scorn Una delle tante macchine della morte che troveremo in Scorn Approdato su PS5 il mese scorso, Scorn è alla prima promozione in assoluto su PlayStation Store: uno sconto del 25% che porta il prezzo dell'avventura horror firmata Ebb Software a 29,99€ anziché 39,99€, rendendola decisamente più appetibile agli occhi degli utenti che avevano voglia di provarla, ma stavano magari aspettando un input in tal senso. Nella recensione di Scorn abbiamo definito il gioco un viaggio nell'orrore, "un'esperienza visiva angosciante e rivoltante" che rende senz'altro omaggio alle opere di H.R. Giger, Clive Barker e David Cronenberg, proiettandoci all'interno di un mondo alieno davvero disturbante e spietato, in cui la carne si strappa sotto il peso del metallo e il dolore non ha voce.

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons La grafica in pixel art di Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons rende buffa e divertente l'azione su schermo Prima promo in assoluto anche per Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons, disponibile a 18,74€ anziché 24,99€: si tratta di una reinterpretazione del classico picchiaduro a scorrimento di Technos Japan, con un roster iniziale composto da quattro personaggi (i fratelli Billy e Jimmy Lee, la bella Marian e lo zio Matin), a cui se ne possono aggiungere nove sbloccabili, e un'ambientazione post-apocalittica. La campagna del gioco ci vedrà esplorare quattro differenti zone della città per affrontare le gang che le controllano ed eliminare orde di avversari ricorrendo a un ricco repertorio di mosse, molto ben valorizzate sul piano di un gameplay che si conferma immediato e divertente, pur con i limiti della modalità cooperativa disponibile esclusivamente in locale: abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons.

The Expanse: A Telltale Series Camina Drummer, la protagonista di The Expanse: A Telltale Series The Expanse: A Telltale Series non tocca il prezzo più basso di sempre su PlayStation Store, ma ci va decisamente vicino: pochi spiccioli che non cambiano il quadro generale di un'avventura affascinante e coinvolgente, composta da cinque episodi ben scritti e fedeli al materiale originale, che potete portarvi a casa per 24,99€ anziché 39,99€, dunque con uno sconto del 37%. La storia segue in questo caso l'ufficiale Camina Drummer, che si trova a comandare una spedizione a bordo dell'Artemide con l'obiettivo di recuperare preziose risorse da navi distrutte in una delle zone più pericolose della Cintura. L'impresa non sarà tuttavia semplice, e la protagonista dovrà tenere sotto controllo i membri di un equipaggio in conflitto: ulteriori dettagli nel nostro provato di The Expanse: A Telltale Series.