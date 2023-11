Inizia la nuova era Nintendo - La Bustina di Lakitu

Lo stesso discorso si potrebbe applicare a Kimishima, che ha retto le redini aziendali con autorità in un momento complicato, e soprattutto a Furukawa : è stato nominato presidente a metà generazione Switch, e ha gestito positivamente una situazione florida. Ma non è la "sua" Nintendo, esattamente come quella GameCube non era la Nintendo di Iwata: ciò che ha in mente Furukawa, se si rivelerà all'altezza dei suoi predecessori, lo vedremo da qui in avanti. La prossima generazione Nintendo sarà la prima in cui si vedrà davvero la sua impronta, e nell'ultima conferenza con gli azionisti abbiamo avuto un'idea di ciò che potrebbe aspettarci.

La traiettoria che ha riportato in alto Nintendo dal 2016, a partire dalla pubblicazione di Pokémon Go e Switch (nel 2017), era stata sapientemente tracciata da Satoru Iwata . Nei suoi ultimi anni di vita, dopo una generazione (Wii U e 3DS) che definire difficile è un eufemismo, il compianto presidente-programmatore ha tracciato la rotta per il seguente successo: lo ha fatto unendo tutte le divisioni interne, non solo quelle software ma anche quelle hardware, lo ha fatto pianificando una piattaforma ibrida e codificando un DNA aziendale prima che fosse troppo tardi. Nonostante sia morto nel 2015, la generazione Switch è più appartenente a Iwata rispetto a quella GameCube e Game Boy Advance, che lo aveva sì visto come presidente, ma alla gestione di due piattaforme concepite quando al timone c'era ancora Hiroshi Yamauchi .

Storicizzare Nintendo

Il Nintendo Museum dall'alto

Il primo elemento da tenere in considerazione è che, seppur la differenza di età tra Iwata e Furukawa non sia così ampia (tredici anni soltanto), quel piccolo arco di tempo che li separa presuppone una diversa visione del mondo. Iwata appartiene ai Boomer, Furukawa alla Generazione X: questo significa che uno ha vissuto in un mondo in cui Nintendo non era ancora Nintendo, e poi l'ha vista crescere dall'interno, mentre l'altro era piccolo quando spopolava il Famicom, tanto da rientrare in quella nota, esclusivamente in Giappone, come Famicom Generation. Furukawa è il primo presidente Nintendo ad essere cresciuto come giocatore Nintendo.

Potrebbe sembrare una considerazione scontata, ma non lo è. Indipendentemente da ciò che avverrà all'azienda da qui in avanti, per Furukawa sembra fondamentale mettere su pietra cosa Nintendo sia stata finora: se Iwata aveva cercato di codificare il DNA aziendale prima che quelle magiche molecole corressero il rischio di evaporare, così da bloccarle all'interno dello stabile rendendole respirabili alle nuove generazioni, Furukawa sembra voler andare oltre. Desidera cementificare ciò che Nintendo è stata finora. Da qui l'arrivo di nuovi Store, ma soprattutto del Museo Nintendo, che aprirà le porte nel 2024 (a Kyoto, naturalmente).

Come dovrebbe apparire il Nintendo Museum, in apertura nel 2024

Secondo Iwata era difficile ampliare il personale interno senza contaminarne l'essenza con tossine aliene allo spirito aziendale: Furukawa ha rispettato questo mantra, ma non del tutto. Sta investendo fortemente per creare un nuovo stabile a Kyoto, grande come quello già esistente, che andrà ad aggiungersi a quello - più piccolo - di Tokyo. Nintendo sta assumendo molti giovani appena usciti dall'Università, sta aumentando il proprio personale come non aveva mai fatto prima: non in maniera sconsiderata, ma sicuramente in misura superiore a quanto avesse preventivato Iwata. È vero che i tempi sono cambiati e serve sempre più personale per completare un gioco, è altrettanto vero che il monito dell'ex presidente resta valido: i vecchi sviluppatori dovranno essere più veloci ed efficienti che mai nel mostrare cosa sia Nintendo a una massa di giovani mai così numerosa, e con un Miyamoto sempre più impegnato altrove. Già, "altrove": questa qui è la scommessa più grande di Furukawa.