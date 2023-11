Kingdom Come: Deliverance per Nintendo Switch compare su Amazon

Kingdom Come: Deliverance per Nintendo Switch è comparso nel listino di Amazon, con tanto di packshot e immagini, nonché la dicitura Royal Edition in bella mostra sulla cover a indicare un'edizione probabilmente completa di tutti i contenuti.

Annunciato nel giugno del 2021, Kingdom Come: Deliverance per Nintendo Switch sembrava essere svanito nel nulla, visto che negli ultimi due anni non ci sono stati aggiornamenti sulla sua pubblicazione, ma sembra che finalmente qualcosa si sia sbloccato.

A questo punto immaginiamo che Warhorse e Deep Silver faranno un annuncio ufficiale e indicheranno magari una data di uscita per questa edizione del loro RPG ambientato nel regno di Boemia, che immaginiamo farà il suo debutto nel 2024.