Mortal Kombat 1, Patriota non verrà doppiato da Antony Starr?

Patriota a quanto pare non verrà doppiato da Antony Starr in Mortal Kombat 1: l'attore che interpreta il personaggio nella serie televisiva The Boys ha dichiarato di non aver prestato la propria voce per il gioco.

La rivelazione ha destato parecchie perplessità, perché si tratterebbe di una situazione inedita per quanto concerne lo sviluppo della serie targata NetherRealm Studios e i suoi celebri DLC, che finora hanno quasi sempre visto la partecipazione degli interpreti originali.

Con Omni-Man appena uscito in accesso anticipato e altri personaggi in arrivo per questo Kombat Pack, può darsi che la mancata partecipazione di Starr sia stata solo momentanea e verrà recuperata nelle prossime settimane.