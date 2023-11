PlayStation Portal, Sony ci ricorda che l'uscita è fra tre giorni

Sony ha pubblicato un breve teaser sui social per ricordarci che l' uscita di PlayStation Portal è terribilmente vicina: il dispositivo per lo streaming dei giochi PS5 farà il proprio debutto nei negozi fra tre giorni, il 15 novembre. Nel video unboxing di PlayStation Portal abbiamo fornito le nostre prime impressioni su questo inaspettato handheld, che come detto non è una console portatile bensì si limita a ricevere appunto lo streaming da una PlayStation 5 accesa.

Quanti l'avranno capito?

Il punto, come sottolineato in alcuni interventi anche dal nostro Pierpaolo Greco, è capire quanti hanno davvero compreso la natura di questo dispositivo e non finiranno per acquistarlo immaginando si tratti di una sorta di erede di PlayStation Vita e PSP, restando poi clamorosamente delusi.

Alla luce dei fatti, PlayStation Portal si pone come un semplice accessorio pensato per chi ha l'esigenza di giocare con i titoli PS5 anche in mobilità, "senza dover accendere la TV", ma restando confinati nel Wi-Fi della propria abitazione, almeno stando alla comunicazione ufficiale.