PlayStation Portal, il video unboxing di Multiplayer.it della 'console portatile' di Sony

Nel video vi offriamo alcune prime impressioni preliminari sul design del dispositivo, oltre a mostrarvi tutti i contenuti della confezione, prima di iniziare la prova sul campo e tutti i test del caso necessari per offrirvi un giudizio completo ed esaustivo sulla "console portatile" per il Remote Play di Sony.

PlayStation Portal arriva nei negozi la prossima settimana

Disponibile in Italia dal 15 novembre 2023 al prezzo consigliato di 219,99 euro, PlayStation Portal nonostante l'aspetto non è una console portatile tradizionale. Infatti, non fa girare nessun gioco nativamente, ma piuttosto si collega alla vostra PS5 tramite Remote Play per riprodurre i giochi installati al suo interno.

Il collegamento tra PlayStation Portal e PS5 avviene tramite connessione internet Wi-Fi. Non è necessario che entrambi i dispositivi siano collegati alla stessa rete, il che significa che è possibile avviare il Remote Play anche fuori casa, a patto di avere una connessione sufficientemente stabile e potente.

Il dispositivo è dotato di uno schermo LCD da 8 pollici con risoluzione 1080p e frequenza di aggiornamento di 60Hz. Il design per certi versi è quello di un Dualsense tagliato a metà e con in mezzo un tablet. Stick analogici, pulsanti frontali e grilletti infatti sembrano identici a quelli del controller di PS5 e ne supportano anche le tecnologie caratteristiche, ovvero il feedback aptico e grilletti adattivi.

Che ne pensate, state valutando l'idea di acquistare PlayStation Portal? O pensate che non faccia al caso vostro? Fatecelo sapere nei commenti.